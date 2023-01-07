В течение суток российские оккупанты нанесли авиаудар и осуществили семь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Как рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, несмотря на объявленный так называемый "режим прекращения огня", российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Наряду с этим в течение суток противник нанес авиаудар и осуществил семь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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"Враг сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела; на Слобожанском направлении захватчиками были обстреляны районы четырех населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневая активность врага зафиксирована у 13 населенных пунктов; на Бахмутском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов; на Авдеевском направлении вражескому огневому воздействию подверглись шесть населенных пунктов Донецкой области.

На Новопавловском направлении были обстреляны четыре населенных пункта Донецкой области; на Запорожском направлении под огневое поражение попали районы 16 населенных пунктов; на Херсонском направлении от минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура вблизи 17 населенных пунктов.

Также в Генштабе предупредили, что опасность вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 14 населенных пунктов. Вчера россияне нанесли один ракетный удар и совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также 6 января российские оккупанты 39 раз обстреляли Херсонщину в результате один человек погиб, семеро - ранены. Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Накануне российский президент Владимир Путин после разговора с турецким главой Ерджепом Тайипом Эрдоганом объявил об одностороннем прекращении огня. В Пентагоне, как и в Украине, заявление Путина назвали "пропагандистским трюком". Пентагон констатировал нарушение Россией взятого на себя же так называемого "рождественского перемирия".

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