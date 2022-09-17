Мэр Одессы подчеркнул, что в ближайшее время досье будет направлено в Киев, после чего одесская делегация прибудет в Париж, чтобы передать его.

В Одессе завершена работа по подготовке номинационного досье для включения исторического центра города в Основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это историческое событие, к которому Одесса шла долгие годы. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину этот вопрос приобрел еще большую актуальность.

"Мы поняли, что для оккупантов нет ничего святого. История, культурные ценности — для россиян это пустой звук. Однако мы уверенно идем к победе благодаря нашему президенту Владимиру Зеленскому, благодаря мужеству наших Вооруженных Сил, единству украинского народа. Со своей стороны мы защищаем свой фронт — в том числе и городское наследие, которое является мировым достоянием", — сказал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

В Одесской мэрии состоялась финальная онлайн-встреча при участии директора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО господина Лазарь Элунду Ассомо, председателя Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Эмине Джапаровой, заместителя Министра культуры и информационной политики Украины Екатерины Чуевой и других специалистов, которые приложили усилия, чтобы эта работа была выполнена.

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"Я хочу выразить искреннюю благодарность всем экспертам, сделавшим все возможное для подготовки этого досье. И, в первую очередь, специалистам из Одессы за их титаническую работу, которая длилась много лет", — сказала первая заместитель министра иностранных дел Украины, председатель Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО Эмине Джапарова.

В работе над подготовкой досье Одессе помогали многие международные эксперты. Неоценима поддержка Италии, которая кроме экспертной помощи всячески способствовала тому, чтобы одесское досье было рассмотрено по ускоренной процедуре.

"ЮНЕСКО привлекли международных экспертов для подготовки номинационного досье Одессы с целью его рассмотрения на ближайшей сессии. Кроме того, Италия отправила команду экспертов, оказывавших помощь в его разработке", — сказал заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.

Геннадий Труханов подчеркнул, что в ближайшее время досье будет направлено в Киев, после чего одесская делегация прибудет в Париж, чтобы передать его.