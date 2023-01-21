17 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые встретился со своим американским коллегой, председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский предположил, что Валерий Залужный и Марк Милли во время своей первой встречи вживую в Польше разрабатывали план военной операции по деоккупации Украины.

Пионтковский для 24 Канала заявил, что встреча военачальников в формате офлайн была нужна для обсуждения действительно очень серьезных вещей.

"Согласовать, сколько Украине нужно танков и ракет, Залужный и Милли могли и по телефону. Для этого им не нужно было встречаться где-то в секретном месте. Речь идет о совместной разработке военной операции. Они три часа сидели над картами и вместе планировали операцию по взятию Мелитополя, выходу к побережью Черного моря и превращению Крыма и оккупированной части Херсонщины в огромный котел для российской армии. Это спецоперация, которая завершит войну", - убежден Пионтковский.

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Политолог прокомментировал также визит главы ЦРУ в столицу Украины 19 января.

"Уильям Бернс сообщил информацию, которая есть у ЦРУ относительно военных планов России. Это совершенно новый уровень взаимодействия союзников. Вашингтон и Киев вышли на тот уровень, когда вместе разрабатывают военные операции", - добавил Пионтковский.

Война в Украине: роль генерала Милли

Генерал Милли активно способствует предоставлению Украине военной техники и вооружения. Кроме того, он лично общается с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным относительно хода событий на фронте.

Милли считает, что украинским войскам будет трудно проводить деоккупацию временно захваченных территорий от российских войск в 2023 году.

Также Милли оценил объемы помощи, которые Украина получила по итогам "Рамштайн-8".

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