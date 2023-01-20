Бернс приезжал, чтобы проинформировать Зеленского о своих ожиданиях относительно военных планов России на ближайшее время.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели снова тайно приезжал в Киев. Он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинской разведки.

Как пишет The Washington Post, Бернс приезжал, чтобы проинформировать Зеленского о своих ожиданиях относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы.

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Источники на условиях анонимности сообщили журналистам, что во время встречи Зеленский и высокопоставленные сотрудники разведки больше всего переживали о том, как долго Украина может ожидать продолжения помощи США и Запада после того, как республиканцы получили преимущество в Палате представителей, и снижения поддержки помощи Украине среди части электората США.

По словам собеседников издания, Бернс "подчеркнул безотлагательность момента на поле боя" и признал, что в какой-то момент получить помощь будет труднее.

"Зеленский и его помощники ушли ср встречи на прошлой неделе с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а принятого Конгрессом в декабре экстренного финансирования Украины в размере 45 миллиардов долларов хватит как минимум до июля или августа", – пишет WP.

В то же время, Киев менее уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, как это было прошлой весной.

"Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским, и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", – рассказал изданию американский чиновник.

Война в Украине: заявления директора ЦРУ

В декабре 2022 года директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что война, которую развязал президент РФ Владимир Путин против Украины, со стратегической точки зрения неудачная для России, но пока что не угрожает его власти. При этом он отметил, что у Путина много проблем из-за войны.

Кроме того, он подчеркнул, что российское вторжение в Украину, особенно провал первоначального плана, вызвали беспокойство у лидера Китая Си Цзиньпина. Бернс добавил, что ни одна страна мира так пристально не следила за провалами РФ на поле боя как Китай.

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