Джо Байден подписал передачу 30-го пакета военной помощи ВСУ.

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине вместе с другими аналогичными пакетами помогут повысить артиллерийский потенциал и маневренность украинской армии.

Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, президент США Джо Байден подписал передачу 30-го пакета военной помощи ВСУ.

"Вместе с другими пакетами помощи - это повышение артиллерийского потенциала, маневренности. Это эквивалент двух бригад или шести механизированных батальонов, 10 моторизованных батальонов и четырех артиллерийских батальонов. Этот пакет помощи вместе с пакетами от союзников демонстрируют нашу решимость направленную на защиту украинского населения", - сказал Милли на брифинге после "Рамштайн-8".

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Военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, 19 января девять стран (представители Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии) пообещали оказывать Украине беспрецедентную оборонную поддержку для ее успеха в отражении российской агрессии и изгнании рашистов с временно оккупированных территорий.

20 января Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал контрнаступление ВСУ.

После "Рамштайн-8" Германия объявила о выделении Украине одного миллиарда евро военной поддержки.

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