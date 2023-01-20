Милли уверен, что решающую роль в войне играет объем военного снабжения для Украины.

Украинским войскам будет трудно проводить деоккупацию временно захваченных территорий от российских войск в 2023 году.

Об этом на брифинге заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его прогнозу, Украина сможет продолжать оборону, а также стабилизировать ситуацию на фронте.

"С военной точки зрения, я все еще считаю, что в этом году трудно будет в военном отношении выгнать российские войска со всех оккупированных территорий Украины. Это не значит, что это не произойдет, но это будет трудно", - пояснил свою позицию генерал.

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По мнению Милли, решающую роль в ходе войны играет объем военного снабжения от партнеров для Украины. Это может помочь нашим военным достичь значительных успехов в контрнаступлении.

"Я считаю, что то, что может произойти, это продолжение обороны, стабилизация линии фронта и это очевидно, и в зависимости от обучения и поставку оборудования, вполне возможно, что Украина достигла серьезных успехов на тактическом и даже операционном уровне и максимально освободила большую территорию", - подчеркнул он.

Новое контрнаступление ВСУ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что есть как минимум три перспективных локации для контрнаступления военных Украины в начале текущего года: Луганская область, Запорожская область и левобережная часть Херсонской области

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 января заявил, что новые поставки оружия позволят Украине пойти в наступление.

"Тот факт, что сотни новых боевых машин пехоты, бронетехники и боевых танков теперь предоставляются Украине, это будет иметь огромное значение для страны... Эта поддержка не только позволит украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать свои наступательные действия, чтобы отвоевать территорию", - сказал Столтенберг.

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