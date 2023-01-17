Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Милли за поддержку и помощь Украине от США.

Во вторник, 17 января 2023 года, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые встретился со своим американским коллегой, председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Встреча состоялась в Польше.

Как сообщил Залужный на своей странице в Facebook, он очертил американскому коллеге неотложные нужды ВСУ, удовлетворение которых ускорит победу в войне с Россией.

"Поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украине. Очертил насущные потребности Вооруженных сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу победу", – заявил главнокомандующий ВСУ.

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Война в Украине: роль генерала Милли

Генерал Милли активно способствует предоставлению Украине военной техники и вооружения. Кроме того, он лично общается с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным относительно хода событий на фронте.

Так, в начале января 2023 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего в наземном и воздушном пространствах Украины.

16 января председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что 15 января в Германии начались боевые учения украинцев, которые подготовят около 500 солдат. Эти учения продлятся от пяти до восьми недель.

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