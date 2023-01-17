Во вторник, 17 января 2023 года, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые встретился со своим американским коллегой, председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Встреча состоялась в Польше.
Как сообщил Залужный на своей странице в Facebook, он очертил американскому коллеге неотложные нужды ВСУ, удовлетворение которых ускорит победу в войне с Россией.
"Поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украине. Очертил насущные потребности Вооруженных сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу победу", – заявил главнокомандующий ВСУ.
Война в Украине: роль генерала Милли
Генерал Милли активно способствует предоставлению Украине военной техники и вооружения. Кроме того, он лично общается с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным относительно хода событий на фронте.
Так, в начале января 2023 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего в наземном и воздушном пространствах Украины.
16 января председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что 15 января в Германии начались боевые учения украинцев, которые подготовят около 500 солдат. Эти учения продлятся от пяти до восьми недель.
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