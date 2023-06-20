Служба безопасности Украины задокументировала преступления еще трех граждан РФ, которые возглавили захватнические органы во временно захваченных районах Украины, а также публично оправдывали российскую вооруженную агрессию.
Как сообщил пресс-центр СБУ, в Донецкой области сообщено о подозрении так называемому "гендиректору концерна Донбассгаз" Андрею Иченко. По данным следствия, россиянина назначили на "должность" в 2018 году при личной протекции террориста Пушилина. С этого времени Иченко выполнял задачи Москвы по обеспечению поставок российского газа главарям террористической организации "ДНР".
Кроме этого, отмечается, что злоумышленник выполнял "разнарядки" страны-агрессора по пополнению рядов оккупационных группировок РФ за счет работников "Донбассгаза".
В Запорожской области, как проинформировали в спецслужбе, идентифицирован российский пропагандист, возглавивший созданную захватчиками "Розовскую поселковую администрацию", им оказался россиянин Андрей Маркин.
Сообщается, что фигурант стал известным как автор книг о тактике ведения боя в городских условиях и организатор ряда реконструкций времен Второй мировой войны. В начале полномасштабного вторжения он публично поддержал вооруженную агрессию РФ против Украины.
"На "должность" его назначил гауляйтер Балицкий, который является сторонником "творчества" Маркина. В рядах оккупационного органа он организовывал проведение псевдореферендума во временно захваченном поселке. На основании собранных доказательств обоим фигурантам следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении.
Кроме того, как заявили в СБУ, задокументирована подрывная деятельность гражданина РФ Сергея Савчука – пропагандиста российских информресурсов "РИА Новости" и "Звезда". На собственных многотысячных каналах в Телеграм и Ютуб он распространял фейки о ситуации на фронте, героизировал рашистов и выступал за продолжение мобилизации в России. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ст. 436 Уголовного кодекса Украины (пропаганда войны).
В СБУ отметили, что сейчас фигуранты скрываются от правосудия на территории страны-агрессора и во временно захваченных регионах Украины. Продолжаются процессуальные действия для привлечения их к ответственности.
В Киеве разоблачили айтишников, которые работали на "ДНР" - детали
Как сообщал УНИАН, правоохранители разоблачили в Киеве IT-компанию, которая пыталась "слить" врагу информацию из электронных систем прифронтовой ОВА.
IT-компания, которая устанавливала программное обеспечение в госучреждении, предоставила право доступа к базам своим коллегам из временно оккупированной части региона. "Коллегами" оказались представители террористической организации "ДНР", которые действовали под видом работников Донецкого "филиала" компании. Благодаря полученному онлайн-доступу фигуранты планировали устроить регулярный "слив" информации из ОВА.
Больше всего врага интересовали сведения о последствиях российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона.