Злоумышленник выполнял задачи Москвы по обеспечению поставок российского газа главарям террористической организации "ДНР".

Служба безопасности Украины задокументировала преступления еще трех граждан РФ, которые возглавили захватнические органы во временно захваченных районах Украины, а также публично оправдывали российскую вооруженную агрессию.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в Донецкой области сообщено о подозрении так называемому "гендиректору концерна Донбассгаз" Андрею Иченко. По данным следствия, россиянина назначили на "должность" в 2018 году при личной протекции террориста Пушилина. С этого времени Иченко выполнял задачи Москвы по обеспечению поставок российского газа главарям террористической организации "ДНР".

Кроме этого, отмечается, что злоумышленник выполнял "разнарядки" страны-агрессора по пополнению рядов оккупационных группировок РФ за счет работников "Донбассгаза".

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В Запорожской области, как проинформировали в спецслужбе, идентифицирован российский пропагандист, возглавивший созданную захватчиками "Розовскую поселковую администрацию", им оказался россиянин Андрей Маркин.

Сообщается, что фигурант стал известным как автор книг о тактике ведения боя в городских условиях и организатор ряда реконструкций времен Второй мировой войны. В начале полномасштабного вторжения он публично поддержал вооруженную агрессию РФ против Украины.

"На "должность" его назначил гауляйтер Балицкий, который является сторонником "творчества" Маркина. В рядах оккупационного органа он организовывал проведение псевдореферендума во временно захваченном поселке. На основании собранных доказательств обоим фигурантам следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в СБУ, задокументирована подрывная деятельность гражданина РФ Сергея Савчука – пропагандиста российских информресурсов "РИА Новости" и "Звезда". На собственных многотысячных каналах в Телеграм и Ютуб он распространял фейки о ситуации на фронте, героизировал рашистов и выступал за продолжение мобилизации в России. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ст. 436 Уголовного кодекса Украины (пропаганда войны).

В СБУ отметили, что сейчас фигуранты скрываются от правосудия на территории страны-агрессора и во временно захваченных регионах Украины. Продолжаются процессуальные действия для привлечения их к ответственности.

В Киеве разоблачили айтишников, которые работали на "ДНР" - детали

Как сообщал УНИАН, правоохранители разоблачили в Киеве IT-компанию, которая пыталась "слить" врагу информацию из электронных систем прифронтовой ОВА.

IT-компания, которая устанавливала программное обеспечение в госучреждении, предоставила право доступа к базам своим коллегам из временно оккупированной части региона. "Коллегами" оказались представители террористической организации "ДНР", которые действовали под видом работников Донецкого "филиала" компании. Благодаря полученному онлайн-доступу фигуранты планировали устроить регулярный "слив" информации из ОВА.

Больше всего врага интересовали сведения о последствиях российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона.