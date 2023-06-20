Сейчас предателю сообщили о подозрении. Он скрывается.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила российского агента, который собирал разведданные об аэродромах ВСУ и персональные данные украинских военных летчиков.

Как сообщили в СБУ, предателем оказался военный пилот в отставке, житель временно оккупированного Бердянска.

В начале полномасштабного вторжения РФ он дистанционно вышел на одного из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ, с которым ранее учился в училище летчиков. Мужчина предложил рашисту свою помощь в войне против Украины.

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"Установлено, что предатель готовил списки действующих пилотов воздушных сил ВСУ. Прежде всего агрессора интересовали специалисты, имеющие практический опыт управления самолетами МиГ-29, СУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 и Ил-76, а также вертолетами Ми-8 и Ми-24. По оперативным данным, эти сведения рашисты планировали использовать для попыток вербовки украинских летчиков в пользу страны-агрессора", - отмечает СБУ.

Для сбора персональных данных предатель обзванивал бывших однокурсников и "в темную" расспрашивал у них "нужную" информацию, в том числе дополнительные контактные данные, места жительства и несения службы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

СБУ информирует, что сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории на юге Украины. Впрочем, сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия для привлечения к ответственности.

Задержание предателей Украины

На днях СБУ сообщила, что в рядах Вооруженных сил Украины обнаружили российского "крота", который хотел "слить" российским оккупантам направления украинского контрнаступления. В конце прошлого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки. Также предатель планировал передать врагу информацию о маршрутах перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию фронта.

Также СБУ задержала предателя, который помогал РФ планировать воздушную атаку на Винницу, пытался выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения подразделений ВСУ, которые готовятся к возможной переброске на фронт.

Вчера Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще одного агента Главного управления Генштаба ВС РФ, им оказался работник местной станции "Укрзализныци". Он собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, которая задействована в контрнаступательных операциях украинских войск.

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