Венно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что скоро Силы обороны Украины выйдут к административной границе временно оккупированного полуострова Крым.

Нынешние точечные удары Украины по военным объектам РФ во временно оккупированном Крыму перейдут в более эффективно количественные при приближении Сил обороны к админгранице полуострова.

Такой прогноз озвучил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в телемарафоне единых новостей, отметив, что вскоре Силы обороны Украины выйдут к административной границе временно оккупированного полуострова Крым.

"Мы сейчас достигаем того, что уничтожаем важные объекты, которые могут использоваться для нанесения или террористических ударов по Украине, или повышения возможностей по нанесению этих ударов. Но все это сейчас точечно, это действия точечного характера. Но они создают условия для недалекого будущего, когда силы обороны Украины выйдут к административной границе временно оккупированного полуострова Крым. И вот тогда начнется совсем другой сценарий огневого воздействия - более массированный, более эффективно количественный", - прокомментировал он.

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По его словам, нынешние удары Украины по объектам оккупантов в Крыму – это унижение россиян.

"Я замечу, что временно оккупированный Крым - это вторая территория по количеству насыщения системами противовоздушной обороны. Только Московская область имеет большее количество ПВО, чем Крым. И тем не менее ... поэтому это репутационные удары, это позор. И во-вторых, мы помним, Медведев заявил, что если что-то произойдет в Крыму, то будет "зеркальная реакция" и т.д. Ну, я вижу, что в Крыму это уже тенденция стабильная, что постоянно что-то происходит. Это подчеркивает немощь России по каким-то, как они любят говорить, "зеркальным действиям", - отметил Коваленко.

Ситуация в Крыму

В последнее время в Крыму происходят взрывы на объектах оккупантов, обеспечивающих их военный потенциал. В частности вчера, 22 сентября, Вооруженные Силы Украины нанесли очередной удар по военной инфраструктуре россиян в оккупированном Крыму - был поражен штаб Черноморского флота России в Севастополе.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки ликвидированы по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, среди них - российские генералы.

23 сентября Силы спецопераций Украины информировали, что в штабе ЧФ РФ в Севастополе 22 сентября во время поражения проводилось совещание руководящего состава. Результатом спецоперации "Крабовая ловушка" являются десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.

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