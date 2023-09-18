Финансовые возможности для восстановления поврежденных объектов у врага есть, вопрос в том, сможет ли РФ обойти санкции.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный оценил ущерб, нанесенный России во время последних ударов по кораблям врага в оккупированном Крыму и другим объектам на территории самой РФ. Речь идет о миллиардах долларов.

"Я не берусь оценить общие экономические масштабы, в том числе и то, сколько стоит судоремонтный завод, по которому ударили недавно. Были уничтожены подводная лодка и корабль, также пострадали доки, в которых произошли взрывы. Однозначно можно сказать, что инфраструктура этого завода была нарушена. Я даже не представляю, сколько может стоить ремонт и сколько времени надо, чтобы его отремонтировать, или построить. Можно также вспомнить взрыв на заводе артиллерийских боеприпасов в Сергиевом Посаде Московской области. Здесь речь идет о миллиардах долларов, чтобы такой завод построить с нуля", – рассказал он в интервью УНИАН.

В то же время если говорить об ударах по аэродромам, то здесь уже вопрос стоимости каждого самолета, утверждает специалист. Например, самолеты Ту-22 в России не производят, поэтому в этом случае речь идет об очень дорогих ударах.

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"Если говорить об уничтожении систем ПВО, в частности С-400 на Тарханкуте в Крыму, то такая система стоит 1,2 млрд долларов каждая единица, а мы знаем об уничтожении, как минимум, двух", – подчеркнул Нарожный.

Эксперт вспомнил и о недавно уничтоженной подводной лодке, которая была выведена из строя после удара по оккупированному Севастополю.

"У них таких четыре. То есть была уничтожена одна четверть от всех имеющихся подводных лодок-носителей "Калибров", которыми Россия наносит удары по Украине. А новые подводные лодки они в Крым не могут пригнать по морю и не могут перевезти по железной дороге", – сказал он.

К сожалению, у врага есть финансовые возможности для того, чтобы восстановить утраченное имущество. Здесь вопрос в санкциях – сможет ли Россия приобрести необходимое для этого оборудование.

"Даже, если как-то они могут обойти санкции, то здесь и вопрос денег, и вопрос времени. Ведь они должны закупить оборудование, подключить его и протестировать, а уже потом наладить производство (высокотехнологичное производство стоит много миллиардов долларов). Здесь очень важен вопрос качества производимых боеприпасов, ведь небольшая ошибка во время изготовления очень сильно влияет на их качество. Если говорить о бронетехнике, то россияне, например, сейчас не успевают восстанавливать танки, которые до этого находились на хранении. Хотя это не производство, а просто ремонт. Однако даже это они наладить не могут. То есть, у них есть танки на складах, но они не успевают их восстанавливать в таком количестве, в каком Украина их уничтожает. Но в целом удары, которые сейчас наносит Украина по российским тылам, – это очень серьезные удары по способности врага продолжать войну", – добавил Павел Нарожный.

Удары по России и оккупированным территориям: последние новости

На Кинбурнской косе ВСУ уничтожили российскую РСЗО "Град". Россияне прятались для нанесения огневого удара, однако украинские защитники смогли выследить вражескую технику и уничтожили ее.

В оккупированном Крыму были уничтожены сразу два российских корабля – большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". После этого россияне начали прятать свои корабли подальше. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что одни корабли РФ выводит подальше в море, а другие – прячет возле Новороссийска.

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