Лисичанск находится под постоянными обстрелами.

Сегодня, 19 июня, удалось эвакуировать 19 жителей из Лисичанска Луганской области.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в своем Telegram-канале.

Председатель ОВА отметил, что Лисичанск находится под постоянными обстрелами, но "тихая" эвакуация продолжается.

"Сегодня 19 жителей Лисичанска уже выдохнули с облегчением и находятся в месте, где над головой не летают снаряды. Выбирайте безопасность!"- отметил Гайдай.

По его словам, полицейские вместе с сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ежедневно обследуют бомбоубежища, предлагая людям эвакуацию.

"Только имеем с десяток желающих выехать - сразу в дорогу к безопасности", - отметил Гайдай.

Напомним, по словам руководителя Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александра Заики в городе в результате войны уже разрушено 60% инфраструктуры и жилых застроек.

Как сообщал УНИАН, в конце мая российские захватчики уничтожили авиационным ударом здание кинотеатра в Лисичанске, в котором раньше прятались люди.

А 16 июня оккупанты нанесли авиаудар по зданию с людьми. Сообщалось о по меньшей мере трех погибших и семи раненых.

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