Таким образом они пытаются избежать ответственности за потерю техники.

Командиры оккупантов запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и топливо в передовые подразделения, чтобы избежать ответственности за потерю техники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"России не удается решить проблемы обеспечения оккупационных подразделений. Чтобы избежать ответственности за потерю техники, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и топливо до передовых подразделений", - говорится в сообщении.

По данным разведки, более 3 тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают сохраняться в пунктах постоянной дислокации. С начала военного вторжения в Украину, войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45 процентов имеющейся автомобильной техники. "Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не в состоянии обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии более 100 километров от собственной границы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что защитники Украины уже уничтожили более 2 тыс. 200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине оккупанты ищут патроны украинского производства для "самострела".

Вас также могут заинтересовать новости: