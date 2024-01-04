Он отметил, что ВСУ сейчас нацелены на оборонную промышленность России.

В этом году следует ожидать очень щедрого урожая "бавовны" на территории России в результате ударов ВСУ, и Украина не скрывает, куда первым делом полетят ракеты. Об этом заявил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в "Информационном стриме".

По его словам, начиная с лета прошлого года, союзники Украины вынуждены были принять определенный компромисс – они категорически запретили использовать по территории России их оружие в то же время не имеют возражений, если Украина будет бить в глубокий по тыл врага оружием собственного производства.

"Именно с этого началась история развития украинских дальних -ронов", – отметил Дикий.

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Он привел примеры удачных атак: удары по Белгороду, удары украинских дронов "Бобер" по Москве, а еще – потопленные корабли и сгоревший нефтяной терминал в Новороссийске. Следовательно, Дикий резюмировал, что война давно перешла на территорию России.

"Конечно, хочется больше средств, которые позволят наносить удары врагу более эффективно. Пока единственное средство дальнего действия - это дроны украинской разработки, которые мы очень активно совершенствуем. Следовательно, в Черном море уже не осталось точек, которые мы не достаем. А вот в глубине самой России на суше мы еще не везде дотягиваемся", – отметил он.

Сейчас, по его словам, многие команды в Украине работают в двух направлениях – увеличение радиуса поражения и улучшение точности наведения ударов.

"Даже если в этом году союзники не изменят свою позицию, то и тогда стоит ожидать очень много "бавовны" на России. За год украинцы приобрели немалый опыт и системы совершенствуются. Ближайшие цели мы даже не скрываем – нас сейчас интересует российская оборонная промышленность. Мы собираемся внести определенные коррективы в их производственные планы. И чем именно, и как скоро нам это удастся сделать, будем уже постфактум смотреть", – заметил Дикий.

"Бавовна" в России

В субботу, 30 декабря, Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам в российском Белгороде. В то же время из-за неэффективной работы российской ПВО обломки упали в центре города, вызвав значительное количество жертв.

В ночь на 26 декабря во временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы. ВСУ ударили по большому десантному кораблю "Новочеркасск" флота России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ уже уничтожили 20% кораблей ЧФ РФ.

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