Вопрос безопасности границы назвали "рычагом давления номер один".

Член Палаты представителей Кэт Кэммак (штат Флорида) заявила, что для республиканцев приоритет безопасности американских границ над иностранной помощью не подлежит обсуждению.

"Это должен быть пакет мер по обеспечению безопасности границ, прежде чем мы будем смотреть за границу или за рубеж, потому что если мы не обеспечим безопасность этой границы, мы окажемся перед лицом худшего гуманитарного кризиса, кризиса в области общественного здравоохранения и национальной безопасности в современной истории", - сказала она в интервью NewsNation.

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Кэммак подчеркнула, что вопрос безопасности границы будет рычагом давления номер один в Палате представителей. "Отсутствие пакета мер по границам означает отсутствие пакета мер по всему остальному", - отметила она.

Украина ожидает помощь от США

Напомним, что в декабре республиканцы ушли на праздничные каникулы, не одобрив запрос президента Джо Байдена на дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю.

Как известно, они требуют провести существенные реформы пограничной политики в обмен на предоставление дополнительного финансирования Украине.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщал, что Конгресс вернется к работе 8 января.

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