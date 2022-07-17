В ГУР также призвали присоединяться к кампании и организовывать акции в своем городе.

В мире стартовала череда митингов, на которых Россию требуют признать государством-террористом.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

"50 митингов в 47 городах мира. Кампания по всему миру #terroRussia #russiaIsATerrorisState успешно стартовала! Цель одна: весь мир должен признать Россию государством-террористом!",- говорится в сообщении.

В управлении также опубликовали список запланированных митингов, которые можно найти по ссылке. В ведомстве также призвали присоединяться к кампании и организовывать акции в своем городе.

Напомним, в оккупированных Мелитополе и Токмаке партизаны распространяют антироссийские листовки. Кроме того, по данным ОВА, на улицах оккупированного Токмака партизаны продолжают распространять антироссийские листовки.

Также во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали железнодорожные пути, которыми русские фашисты осуществляли важные логистические перевозки.

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