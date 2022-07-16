Повреждены по меньшей мере 27 домов.

В результате удара российских оккупантов по Покровску на Донетчине, есть погибшие и раненые.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Отмечается, что оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору Покровска.

"Враг дважды ударил по мирным жителям баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждены по меньшей мере 27 домов. Есть погибшие и раненые", - констатировали в полиции.

Правоохранители задокументировали военное преступление России.

"На месте работают полицейские, парамедики, взрывотехники, работники ГСЧС и медики", - говорится в заметке.

По распоряжению начальника полиции Донетчины Руслана Осипенко, дополнительные следственно-оперативные группы документируют военное преступление России.

"Полицейские проверяют территорию и дома местных жителей на наличие пострадавших. Спасатели локализуют пожар, который произошел в результате обстрела", - говорится в сообщении.

По этим фактам открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Ранее УНИАН уже сообщал, что в разведке объяснили, почему не детализируют данные о воздушных угрозах.

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