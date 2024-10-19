В Курской области недавно ликвидированы десятки членов 155-й отдельной бригаде морской пехоты тихоокеанского флота РФ.

Потери РФ в Курской области возросли - 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжила результативно мстить российской 155-й отдельной бригаде морской пехоты тихоокеанского флота за убийство украинских военнопленных.

Украинские десантники возле деревни Леонидово на Курщине в пятницу, 18 октября, окружили взвод 155-й бригады и "минусовали" вражескую бронетехнику, а также десятки противников, пишет Forbes.

Десантно-штурмовые войска ВСУ 18 числа сообщили, что воины 95 бригады на днях в результате многочасового боя уничтожили приблизительно 30 морпехов и три их бронетранспортера.

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"Телепортация врага в ад происходила комплексным способом. Сначала ударным дроном был поврежден первый БТР противника, после чего точным выстрелом из танка - техника о*ков разложилась на атомы", - отметили в ДШВ.

В украинской армии добавили, что второй бронетранспортер противника попал в прицел оператора противотанкового ракетного комплекса Javelin, и противотанкист-десантник уничтожил его, сделав один выстрел:

"Третий БТР морпехов разлетелся вдребезги, наехав на мину, заботливо приготовленную на его дороге саперами 95-ки".

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Членов 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ не раз обвиняли в том, что они убивают украинских военнопленных. В частности, СМИ писали, что вражеские морпехи в начале октября в Курской области пошли в атаку возле хутора Зеленый Путь и смогли взять в плен украинских дронщиков и смежников.

По сведениям журналистов, противники раздели наших воинов до белья и убили выстрелами в голову. Украинские десантники мстили 155-й вражеской бригаде - активно ликвидировали противников на Курщине.

Украинская сторона призвала выдать ордера Международного уголовного суда на арест российских оккупантов, причастных к убийствам наших воинов.

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