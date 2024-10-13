Речь идет о 9 расстрелянных в районе н.п. Зеленый Путь 10 октября.

10 октября россияне расстреляли 9 украинских военных на Курщине. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Кацапские ублюдки в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны - расстреляны 9 украинских военных на Курщине", - сказано в сообщении.

При этом проект ссылается на источники в 1 ОТБр. Отмечается, что 10 октября россияне расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь:

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"Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться".

При этом отмечается, что ситуация на Курщине "не такая радостная", хотя Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное крайне трудно.

"Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках. Экипажам БПЛА стоит серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью", - отмечают в DeepState.

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