Россия за сутки потеряла еще 19 боевых бронированных машин.

Потери врага на 19 октября 2024 года в Украине ощутимо возросли - за сутки "минусовано" еще 1380 российских оккупантов.

Теперь общее количество "отправленных в ад" противников составляет примерно 677180 человек. Такой информацией поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

За сутки поражено также 8 российских танков, 19 боевых бронированных машин и 15 артиллерийских систем.

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В Генштабе добавили, что Россия потеряла еще 78 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 38 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 25 единиц спецтехники:

"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим!".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед на части востока Украины. Противники, неся большие потери в живой силе и технике, смогли захватить ряд населенных пунктов Донбасса, в том числе Угледар. Утром 18 числа аналитики DeepState сообщили, что захватчики смогли продвинуться в Донецкой области, в частности, в городе Часов Яр.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 18 октября 2024 года составляли примерно 675 800 противников. С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла также 369 самолетов и 329 вертолетов.

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