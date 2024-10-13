Сибига отметил, что россияне начали все чаще казнить украинских военных.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к международному сообществу с призывом жестко отреагировать на казни украинских военных россиянами.

Он подчеркнул, что это является грубым нарушением международного права. "Жестокое обращение РФ с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны", - сказал министр.

Сибига отметил, что россияне все чаще казнят украинских военных. По данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей.

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Украинский министр призвал международное сообщество принять немедленные меры - выдать ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российских преступников, усилить санкции, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания украинцев и способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц.

Кроме этого, Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по вероятному расстрелу 9 украинских военнопленных в Курщине.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - говорится в сообщении.

Там заметили, что делают все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений.

Расстрел военных ВСУ в Курской области

Сегодня аналитики DeepState сообщили, что в Курской области российские военные расстреляли 9 украинских военных. Их расстреляли, вероятно, 10 октября возле села Зеленый Шлях.

По словам аналитиков, военные шли на позиции, считая, что находятся в относительном тылу, но это оказалось не так. Они вступили в бой с врагом, но из-за недостатка боекомплекта, сдались в плен.

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