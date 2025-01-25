В прошлом году МТ-ЛБ почти исчезли с баз хранения в РФ, сегодня их все меньше на поле боя.

Легкобронированные армейские тягачи МТ-ЛБ, которые ранее активно использовались россиянами в штурмах, практически исчезли с поля боя. Об этом сообщает OSINT-исследователь Ричард Верекер.

Он отмечает, что потери MT-ЛБ снижаются в течение последних 8 месяцев, хотя общие российские потери в технике за этот период выросли. По подсчетам Верекера, в целом за время полномасштаной войны РФ потеряла 1291 тягач МТ-ЛБ. В сентябре было потеряно 63 машины, в октябре и ноябре - по 49, в декабре - 38. За неполный январь потери составляют всего 16 машин.

Кроме того, россияне начали терять модификацию МТ-ЛБу, которая немного больше базовой машины и предназначена для более важных задач, нежели штурм (например, командование, связь, эвакуация раненых и перенос радаров для поддержки артиллерии и т.п.)

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"Использование их как простых БТР выглядит неоптимальным использованием ресурсов, если только у России действительно не закончились MT-ЛБ", – отмечает аналитик.

Российские потери в войне: последние новости

Как писал УНИАН, российские оппозиционные журналисты установили имена уже более 90 тысяч российских военных, ликвидированных на войне в Украине. Это именно те, про кого точно известно, что они погибли. Вероятно, еще большее количество погибших солдат остаются неизвестными, поскольку об их смерти публично не сообщалось.

По данным Генштаба ВСУ, на сегодня российские потери составляют более 828 тысяч убитыми и ранеными. Кроме того, Россия потеряла более 9800 танков и более 20 тысяч других бронированных боевых машин.

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