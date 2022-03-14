Цель оккупантов – посеять панику и разрушить все, ответил Кличко.

Кличко показал, как выглядит здание на Куреневке после утреннего обстрела города русскими войсками.

Видео он выложил в своих соцсетях.

"Россияне говорят, что избивают по военным объектам. Вот военный объект, можете посмотреть. Здесь живут гражданские. И там тоже лежит гражданский сейчас. Цель – посеять панику и разрушить все. Нас украинцев хотят убить. Такие действия еще больше мотивируют каждого украинца давать отпор тем, кто приходит на нашу землю", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в результате обстрелов один человек погиб и шестеро ранены.