По словам военного, до зачисления на службу у него не было никакой подготовки, однако, несмотря на это, его назначили на должность командира взвода.

Основная часть военнослужащих новой украинской 155-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Анны Киевской, которая, как сообщалось ранее, начала разваливаться, не доехав до фронта, были необученные мобилизованные, только что зачисленные на службу и прослужившие менее двух месяцев. Данную информацию Радио Свобода на условиях анонимности подтвердил причастный к созданию подразделения офицер бригады, который сейчас находится в СОЧ.

По словам военного, у него самого до зачисления в бригаду не было никакой подготовки, однако, несмотря на это, его назначили на должность командира взвода в подразделении инженерного обеспечения бригады. Он утверждает, что ни соответствующих знаний военного дела, ни необходимых навыков - не имел. К тому же, по его словам, если солдаты проходили курс базовой военной подготовки, то он его не проходил, учитывая то, что уже имел офицерское звание.

"Я не являюсь кадровым офицером. Я учился 20 лет назад и прошел военную кафедру. Так, как есть высшее образование, то сразу присвоили звание младшего офицера, - рассказал он. - Ребят, которые были рядовыми солдатами, то их забирали каждый день на базовую общую военную подготовку. Я ее не проходил. Я подошел к командирам и говорю, а вы чем-то будете нас обучать? Я понимаю, что людей вы набрали, в форму одели, но я не могу такую ответственность на себя брать, руководить взводом и подвергать человека опасности. Я ничего не знаю. Мне ответили, что меня отправят на обучение во Францию".

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Но и во Франции, где он пробыл месяц, его ничему не научили, заявил военный:

"Туда забирали тех, кто по "штатке" уже был расписан на определенные должности. То, что показывали по телевизору, что где-то там на полигоне бегали, стреляли, это, в принципе, оно происходило, но мне кажется, что эта подготовка немножко недостаточна, учитывая то, сколько на это денег потратили… Подготовки, как я себе представлял на третий год войны, какой бы она должна была быть, то ее нет. Я, например, не знаю, что я должен делать. Я не готов подставлять и выполнять какие-то команды с необученными людьми, плюс я сам необученный. У меня должно быть в подчинении около 30 человек. Я не готов их жизнями рисковать".

Военный добавил, что еще во Франции сбежало более полусотни бойцов, гораздо больше самовольно оставили часть уже в Украине. По его словам, после возвращения из Франции, несмотря на сообщения об организационных проблемах, часть бригады уже находилась на передовой, вблизи Покровска Донецкой области.

"Пришел приказ о переводе в пехоту и очень много людей ушло в СОЧ. Через три дня нас отправили на Днепропетровщину. А еще через день пришел приказ выезжать в населенный пункт в 20 километрах от линии фронта. Мой командир написал мне: "собери 9 человек, завтра вы едете в конкретное место". Я у него спросил, что там делать. Говорит, "не знаю". То есть, что командиры непрофессиональные, что людей не научили", - рассказал он.

Причины того, почему лично он принял решение пойти в СОЧ, военный описал так:

"Лучше я пойду в СОЧ, если поймают, то двери тюрьмы, рано или поздно, откроются, а крышка гроба не откроется. Мы должны найти какой-то подход к людям. Их обеспечить соответствующим обучением. Получается так, все молчат, приходит какая-то команда сверху, ее надо выполнить. Хоть как-нибудь, хоть через одно место, но ее нужно выполнить. Это неправильно. Люди необученные. Это проблема номер один".

155-я ОМБр имени Анны Киевской - что о ней известно

Как сообщает издание, создание 155-й бригады имени Анны Киевской было частью масштабного проекта по формированию новых бригад, для которых Украина должна была найти людей, а международные партнеры - вооружение. Указанная бригада должна была символизировать историческое единство Украины и Франции.

Начала формироваться бригада в марте 2024 года. Ее командиром был назначен полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Рюмшин, который до того исполнял обязанности командира 47-й ОМБр. За формирование и комплектование бригады отвечало Оперативное командование "Запад".

Осенью 2024 года 155-я бригада выехала на обучение во Францию, которая обязалась ее вооружить и обучить. В итоге, как ранее сообщалось, на оснащение бригады Украина, Франция и Польша потратили месяцы и миллионы долларов.

Скандал в 155-й бригаде - что сообщалось ранее

Как писал УНИАН, в конце декабря 2024 года подразделения 155-й бригады с более тяжелыми танки Leopard 2A4 начали преребрасывать в Покровск.

Однако, позже стало известно, что на фоне "развала" руководства и повсеместного дезертирства рядовых бойцов бригада стала буквально "рассыпаться". Сообщалось, что около 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду.

В журнале Forbes писали, что для спасения 155-й бригады приняли решение направлять ее "свежие, но неопытные подразделения в измотанные, но опытные бригады в Покровском секторе".

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