155-я механизированная бригада начала разворачиваться в Покровске, имея в своем распоряжении немецкие танки, французские гаубицы и 2000 новых солдат.

Новая украинская механизированная бригада и ее танки Leopard 2 могут усилить оборону Покровска - непосредственно перед возможным наступлением России, пишет Forbes.

"Затишье перед бурей"

Рождество в Покровске прошло в тревожной тишине. Этот город, важный транспортный узел Донецкой области на востоке Украины, до февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, имел население около 60 000 человек. Сейчас в городе осталось очень мало гражданских - в основном здесь находятся военные украинской армии.

"В городе царит неприятная тишина... затишье перед бурей", - поделился боец-доброволец Денис Христов.

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Эта буря имеет название: 90-я гвардейская танковая дивизия российской армии. Это один из ключевых элементов мощных российских сухопутных сил, которые включают десятки бригад и полков в составе двух полевых армий, общей численностью до 70 000 военных. Эти силы продвигаются в направлении Покровска, стремясь захватить город в начале четвертого года войны.

Украина разворачивает новую бригаду в Покровске

Украинский гарнизон в Покровске и его окрестностях значительно меньше по численности: примерно до 10 бригад, каждая из которых насчитывает не более 2000 солдат. Однако украинцы получают важную поддержку. Одна из новейших бригад ВСУ - 155-я механизированная бригада - разворачивается вблизи города. В ее составе - немецкие танки Leopard 2 и французские гаубицы Caesar, которые бригада получила после учений во Франции и Польше.

Российские силы продолжают продвигаться к Покровску. Ближайшие подразделения находятся всего в 6,4 км от города. Вдоль 1287-километровой линии фронта российские войска осуществляют наступательные действия как на западе России, так и на севере, востоке и юге Украины. В Курской области российские атаки имеют отдельную цель, однако их результаты могут повлиять на будущую битву за Покровск.

По данным Украинского центра оборонных стратегий, российские подразделения к югу от Покровска продвигаются с целью создания оборонительной линии. Она может удерживать украинские силы от укрепления обороны Покровска или прорыва блокады города.

Украинские войска, вероятно, попытаются противостоять этому, перебросив несколько бригад и батальонов. После этого возможного маневра может произойти еще один важный этап - короткое российское наступление к северу от Покровска, направленное на частичное окружение города, перед тем как начнутся основные бои за транспортный узел.

К этому моменту 155-я механизированная бригада должна быть полностью развернута в Покровске, имея в своем распоряжении немецкие танки, французские гаубицы и 2000 новых солдат. Вопрос, хватит ли этих сил для удержания города, является одним из ключевых в этой фазе войны, которая уже унесла жизни и покалечила более миллиона человек, большинство из которых - россияне.

Продвижение россиян возле Покровска: последние новости

Напомним, аналитики американского Института изучения войны констатируют, что российские войска постепенно продвигаются возле Покровска, однако пока неизвестно, намерены ли они захватить город или планируют продвигаться к административным границам Донецкой и Днепропетровской областей в рамках политической и информационной цели Кремля по захвату всей Донецкой области.

Как отмечают аналитики, российский диктатор Владимир Путин, возможно, поставил перед военными задачу территориальных завоеваний, а не захвата важных населенных пунктов. Геолокационные данные свидетельствуют: оккупанты находятся в пределах 10 километров от админграницы, и "Путин, возможно, оказывает давление на российское военное командование, чтобы оно продвигалось к границе, а не окружало Покровск", говорят аналитики.

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