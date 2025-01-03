Представитель "Айдара" поддерживает идею о снижении мобилизационного возраста, который, по его мнению, может составлять от 22 лет.

Мужчины в возрасте 50+ лет уже "не тянут", тем более, в штурмовых подразделениях. Такое мнение в эфире "Новини.Live" высказал Александр Колым, сержант 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар".

Отвечая на вопрос о составе "Айдара", люди какой возрастной категории преобладают, он отметил, что средний возраст - 30+ лет.

"Хотелось бы побольше молодых ребят, мотивированных, чтобы работать вместе, учить и бить противника, побеждать", - сказал Колым.

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Военнослужащий добавил, что понемногу к ним присоединяются мобилизованные после учебных центров, в том числе и зарубежных.

На уточнение, какого возраста мобилизованные приобщаются к ним, Колым отметил, что в среднем это 20+ лет и до 40-ка.

Относительно уровня их мотивации он отметил, что она "гораздо ниже, чем в начале 2022 года". В то же время случаи самовольного оставления части в "Айдаре", по словам военнослужащего, единичны.

Колым также отметил, что поддерживает идею о снижении мобилизационного возраста. "Молодежь проще научить, они быстрее схватывают информацию. В предыдущих подразделениях имел возможность быть инструктором и работал с дядьками 50+ - они уже не тянут. Тем более, в штурмовых подразделениях", - сказал он.

На вопрос, до какого возраста, по его мнению, нужно снизить мобилизационный возраст, военнослужащий сказал: "Где-то 52 года. И от 22 лет".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Федор Вениславский, народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста в парламенте пока нет.

В то же время Иван Якубец, военный аналитик, командующий Аэромобильных войск Украины в 2005 году считает, что в Вооруженные силы Украины должны идти все от 18 до 70 лет и старше, кто способен держать оружие в руках.

По его словам, сейчас не хватает людей в оборонительных позициях, а если мы проиграем, то все, кого сейчас прячут от мобилизации, будут под ружьем призваны в ряды вооруженных сил России.

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