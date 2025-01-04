Украина раздает силы 155-й бригады более опытным подразделениям в Покровске.

Новая украинская 155-я механизарованная бригада, оснащённая танками "Леопард-2", начала разваливаться, не доехав до фронта, и теперь Украина передает ее силы более опытным подразделениям, которые защищают Покровск.

Как пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс, защита Покровска сейчас является одной из главных задач Украины. и для сухопутных войск это означает непрерывные ближние бои в городах и на сельскохозяйственных угодьях, окружающих Покровск.

Как отмечает аналитик, 59-я бригада, защищающая Покровск, может получить некоторые роты и батальоны из распавшейся 155-й механизированной бригады, в которой используются более тяжелые танки Leopard 2A4. 155-я механизированная бригада начала прибывать в Покровск в конце прошлого месяца, однако она уже разваливалась на фоне развала руководства и повсеместного дезертирства рядовых бойцов.

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"Чтобы спасти 155-ю механизированную бригаду - подразделение, на подготовку и оснащение которого Украина, Франция и Польша потратили месяцы и миллионы долларов, - украинские лидеры начали направлять ее свежие, но неопытные подчиненные подразделения в измотанные, но опытные бригады в Покровском секторе", - отмечает аналитик.

При этом, по мнению украинского военного корреспондента Юрия Бутусова, это "самый разумный способ извлечь выгоду из плохой ситуации".

Он отмечает, что в старых бригадах "острая нехватка людей в пехоте, они не могут удерживать широкую полосу из-за этого, а здесь есть опытные подразделения, штабы, командный состав, которые могут быстро обучить и сделать мобилизованных боеспособными".

Как подчеркивает Акс, украинским бригадам в Покровске нужна любая помощь, поскольку русские в на этом участке фронта могут иметь преимущество в численности войск и техники три к одному.

"Если 59-я моторизованная бригада и все войска и техника, которые она может получить от 155-й механизированной, не смогут остановить русских, гарнизон в Покровске вскоре может оказаться в частичном окружении. Это было бы зловещим событием для украинцев в том, что становится первой крупной битвой 2025 года", - подытоживает Акс.

Покровск - последние новости

Ранее военнослужащий Павел Вышебаба призвал жителей Покровска эвакуироваться, поскольку оккупационные войска РФ активизировались возле города.

Также вОперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщали, что захватчики пытаются окружить Покровск через соседние населенные пункты.

Как рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, общее количество российских военных РФ, которых перебрасывают для усиления наступления на Покровск, составляет от 5 до 10 тысяч.

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