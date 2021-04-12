За минувшие сутки, 11 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. Так, недалеко от населенного пункта Невельское противник осуществил обстрел украинских позиций из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку поселков Зайцево и Шумы вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По состоянию на 7 часов утра, 12 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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