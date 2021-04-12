Боевики применяли запрещенное вооружение.

За минувшие сутки, 11 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Читайте такжеБыло всего 24 года: стало известно имя погибшего на Донбассе воина (фото)

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. Так, недалеко от населенного пункта Невельское противник осуществил обстрел украинских позиций из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку поселков Зайцево и Шумы вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 12 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров