Украинские военные ликвидировали уже более 148 тыс. российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 148 тыс. 130 человек, из которых 660 уничтожены за прошедшие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери России в технике в войне против Украины:
- 3 тыс. 381 танк (+6 за сутки);
- 6 тыс. 615 боевых бронированных машин (+6);
- 2 тыс. 380 артиллерийских систем (+7);
- 475 реактивных систем залпового огня;
- 247 средств противовоздушной обороны;
- 299 самолетов, 288 вертолетов;
- 2 тыс. 37 беспилотников оперативно-тактического уровня (+2);
- 873 крылатых ракеты;
- 18 кораблей / лодок;
- 5 тыс. 242 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+7);
- 230 единиц специальной техники.