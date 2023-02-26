ВСУ перемалывают российскую армию / скриншот

Украинские военные ликвидировали уже более 148 тыс. российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 148 тыс. 130 человек, из которых 660 уничтожены за прошедшие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери России в технике в войне против Украины:

  • 3 тыс. 381 танк (+6 за сутки);
  • 6 тыс. 615 боевых бронированных машин (+6);
  • 2 тыс. 380 артиллерийских систем (+7);
  • 475 реактивных систем залпового огня;
  • 247 средств противовоздушной обороны;
  • 299 самолетов, 288 вертолетов;
  • 2 тыс. 37 беспилотников оперативно-тактического уровня (+2);
  • 873 крылатых ракеты;
  • 18 кораблей / лодок;
  • 5 тыс. 242 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+7);
  • 230 единиц специальной техники.
Потери россиян / инфографика УНИАН

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