В оккупированной Россией Чечне, тем временем, продолжается принудительная мобилизация.

На Бахмутское направление оккупанты отправили около 200 чеченцев-спецназовцев, чтобы предотвратить дезертирство мобилизованных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. В Чеченской республике российской федерации продолжается принудительная мобилизация.

"Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на Бахмутское направление были дополнительно направлены до 200 полицейских из полка специального назначения "ахмат"", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за сутки 24 февраля украинские воины отбили около 70 атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На этих направлениях российские войска сосредотачивают основные усилия по ведению наступательных действий.

В Херсонской области российские военные забирают у местных жителей лодки и другие плавсредства. А уничтожив более 80% жилого фонда Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках на окраинах разрушенного города.

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