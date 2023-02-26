Динамика боев на Бахмутском направлении сейчас крайне напряженная.

В районе Бахмута на Лиманском и Купянском направлениях идут ожесточенные бои.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, динамика боев на Бахмутском направлении сейчас крайне напряженная.

"Это эпицентр удара врага. Только за сутки на Бахмутской участке фронта – это Ореховое, Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное, произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии, 32 боестолкновения", – привел подробности Череватый.

Видео дня

Он отметил, что только в районе Бахмута произошло 24 обстрела и 14 боевых столкновений. За сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 77 оккупантов, еще 159 были ранены.

По словам Череватого, россияне больше всего бьют из артиллерии на Лиманском и Купянском направлениях. Там они провели 197 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии. Однако, как отметил Череватый, были дни еще с большим количеством обстрелов. Также за сутки произошло 19 боестолкновений и пять авианалетов.

На Лиманском и Купянском направлениях россияне потеряли 67 своих бойцов, еще 102 получили ранения.

"Мы наблюдаем тенденцию уже много дней подряд, что они пытаются использовать технику и ежесуточно там уничтожается их бронированная техника", – сказал он.

По его словам, за сутки РФ потеряла четыре модернизированных танка Т-72, одну БМП и склад боеприпасов.

Ситуация в Бахмуте

За 24 февраля украинские воины отбили около 70 атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На этих направлениях российские войска сосредотачивают основные усилия по ведению наступательных действий.

Продолжается оборона города-крепости Бахмута. По последним данным, на Бахмутское направление оккупанты отправили около 200 чеченцев-спецназовцев чтобы предотвратить дезертирство мобилизованных.

Вас также могут заинтересовать новости: