Соединенные Штаты осуждают запланированные Кремлем судилища в оккупированном Мариуполе.

Запланированное российскими оккупантами судилище над украинскими защитниками Мариуполя станет издевательством над правосудием.

Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Как заявил Прайс, Кремль пытается снять ответственность с президента Владимира Путина за агрессивную войну и отвлечь от неоспоримых доказательств зверств, совершенных российскими силами в Украине, путем планирования проведения так называемых "трибуналов" в оккупированном Мариуполе против украинских отважных защитников.

"Запланированные показательные судилища являются незаконными и являются издевательством правосудия, и мы строго осуждаем их. Все представители Вооруженных сил Украины, в том числе местные и зарубежные волонтеры, включенные в вооруженные силы, наделены статусом военнопленных, если их было захвачено и они должны быть обеспечены лечением и защитой, пропорционально к этому статусу согласно Женевских конвенций", - заявил Прайс.

"Мы призываем Москву выполнять ее обязательства в соответствии с международным правом. Соединенные Штаты продолжат выступать на стороне украинского народа, поскольку они защищают свою свободу", - подчеркнул Прайс.

Судьба защитников "Азовстали" после вывода с территории завода

Как сообщал УНИАН, российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов с Мариупольского завода "Азовсталь".

29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитники, среди них - 95 защитников "Азовстали".

За месяц, в ночь на 29 июля, в результате действий оккупантов было уничтожено здание на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, в которой содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

6 августа Мариупольский горсовет заявила, что враг устанавливает клетки для показательного "суда" в городской филармонии. Впоследствии главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о подготовке к проведению показательного судилища.

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар.

Вас также могут заинтересовать новости: