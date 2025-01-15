В ОВА заявили о разрушениях.

Во время массированной ракетной атаки утром 15 января российские крылатые ракеты попали в два объекта критической инфраструктуры Львовской области в Дрогобычском и Стрыйском районах. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

"К счастью, без пострадавших, но с разрушениями, - отметил он. - Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключения электроэнергии пока не вводятся".

Позже Козицкий добавил, что, по уточненной информации, из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение:

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"Жертв и пострадавших нет. Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров. На место выехали все профильные службы".

Массированный удар РФ по Украине 15 января - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, утром 15 января Россия ударила по Украине ракетами разных типов.

В связи с этим в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

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