Из-за массированной атаки РФ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что враг не прекращает терроризировать украинцев, поэтому в результате очередного обстрела оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения.

"Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность - будьте в укрытиях!", - призвал министр.

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