В Черном море с утра находится восемь вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", общим залпом до 28 единиц.

В Черном море утром 14 января было зафиксировано четыре носителя крылатых ракет "Калибр". По мнению руководителя программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павла Лакийчука, это может свидетельствовать о том, что российские оккупанты готовятся к удару по Украине.

В частности, по данным ВМС ВСУ, в Черном море утром находится восемь вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", общим залпом до 28 единиц.

"В первую очередь, если на внешний рейд выходят носители "Калибров", это может свидетельствовать о подготовке к атаке. Безусловно, это может быть и плановое мероприятие по определенной боевой подготовке - отработка "курсовых задач", но на это рассчитывать не стоит. Выходят ракетоносители из бухты - готовимся к возможному ракетному удару", - сказал Лакийчук в эфире "Еспресо".

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Как отметил специалист, он надеется, что атаки не будет, потому что россияне, как правило, используют комбинированные удары стратегической авиации, усиленные "Калибрами".

"Из-за "факела" (удар ВСУ - УНИАН) на "Энгельсе", который является основным аэродромом стратегических бомбардировщиков РФ, они имеют определенные проблемы. Но это не говорит о том, что не будут применены крылатые ракеты из Черного моря. И, возможно, даже из Каспийского (там базируется Каспийская флотилия РФ - УНИАН) - этот козырь они еще держат в рукаве", - подчеркнул специалист.

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В ночь на вторник, 14 января, операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по инфраструктуре военного аэродрома "Энгельс-2". Там базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии.

Кроме того, в ночь на 8 января Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе, которая обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2". В Генштабе отметили, что этот удар создает "серьезные логистические проблемы" для России.

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