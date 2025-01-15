Сейчас ракетная опасность продолжается для каждой области Украины.

В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога. Сейчас для этих регионов продолжается ракетная опасность. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

По состоянию на 06:01 ракеты зафиксированы на юге Харьковщины, курс - северо-западный.

В ВС ВСУ добавили, что вражеская баллистика движется из Белгородской области РФ на Харьковскую.

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"КР с севера Харьковщины движется на юг области. Ракеты с Белгородщины в направлении Харькова!", - добавили в сообщении.

Обновлено 06:12. Воздушная тревога распространяется и других областях.

Обновлено 06:14. В Харькове были слышны звуки взрывов. Скоростная цель зафиксирована на Харьковщине в юго-западном направлении.

Обновлено 06:18. В ВС ВСУ сообщили, что скоростная цель движется на севере Сумщины, курс - юго-западный. Группа ракет из Сумщины, курс - юго-западный.

Обновлено 06:20. Военные призвали жителей города Прилуки, что на Черниговщине, находиться в укрытиях.

Обновлено 06:29. Мониторинговые каналы сообщают о взлете МиГ-31К ВВС РФ, а также пуски вражеских калибров из акватории Черного моря.

Обновлено 06:34. Вражеские ракеты зафиксированы на Херсонщине с временно оккупированных территорий, курс - северо-западный. Группа ракет из Херсонской области движется на Николаевщину.

"Группа ракет на севере Сумщины, курс - южный", - добавили в ВС ВСУ.

Обновлено 06:36. Жителей Кривого Рога призвали находиться в укрытиях. Ракета с юга летит в направлении города.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, ночью 15 января Россия подняла в небо группу бомбардировщиков Ту-95мс. Обычно эти самолеты используются для обстрелов украинских городов.

Также сообщалось, что этой ночью по Западу Украины кружили "шахеды". Тогда воздушная тревога была объявлена во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

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