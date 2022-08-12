Он назвал новости, ознаменовавшие это.

Стратегическая инициатива в войне перешла к украинской армии.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"В этой войне, парадоксальным образом, переход стратегической инициативы к Украине ознаменовался двумя новостями. Тремя, на самом деле, но про третью я промолчу. Первое - это возвращение Макдональдса в Украину. Над этим можно смеяться - не смеяться. И второе - это уничтожение российского полка в Саках", - сообщил он.

В дальнейшем может случиться так, что диктовать происходящее с объектами и удерживаемой местностью будет не российское командование, а украинское, считает Арестович.

"Украинская армия доказала еще в 2014 году, что она умеет освобождать города, не уничтожая мирное население. Просто принуждая противника к уходу. Точно так, как мы освободили Бучу, Гостомель и Ирпень. Просто начали обходить слева и справа и они, чтобы не попасть в окружение, срочно вывели войска. Без штурма. Нечто подобное может случиться с Энергодаром, с Херсоном, с очень многими местами", - отметил советник главы Офиса президента.

Напомним, по данным Пентагона, в результате взрывов на аэродроме "Саки" в Новофедоровке уничтожен ряд российских самолетов и складов.

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