Уничтожены российские истребители, истребители-бомбардировщики, самолеты-разведчики и склады боеприпасов РФ.

По данным Пентагона, в результате взрывов на аэродроме "Саки" в Новофедоровке уничтожен ряд российских самолетов и складов в оккупированном Крыму.

Об этом написал журналист американского журнала Foreign Policy Джек Детч в Twitter, ссылаясь на слова высокопоставленного военного чиновника США.

"США считают, что ряд российских истребителей, истребителей-бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и складов боеприпасов были уничтожены на авиабазе Саки в Крыму на этой неделе", - сообщил он.

Он отметил, что по оценкам Великобритании, в результате взрывов было уничтожено восемь российских истребителей Су-24 и Су-30.

Как сообщал УНИАН, 9 августа прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке, с которой самолеты атаковали Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что не могут установить причину возгорания и напомнили оккупантам, что не стоит курить в неустановленных местах.

В Минобороны РФ взрывы объяснили детонацией боеприпасов. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Позже Bellingcat опубликовали спутниковые снимки аэродрома в Новофедоровке в инфракрасном диапазоне.

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