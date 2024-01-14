По мнению военного руководства РФ, помилование - уже достаточная награда для этих боевиков.

В российской армии фиксируется несправедливое отношение к подразделениям, которые укомплектованы заключенными.

Как сообщает Институт изучения войны со ссылкой на известного российского милблогера, боевики подразделений "Шторм-Z", не подпадают под действие российского военного законодательства и поэтому не имеют права на аналогичные контрактникам льготы.

В частности, их жизнь и ранение в глазах страны-агрессора стоит гораздо меньше. Они получают лишь от 50 тыс. до 300 тыс. рублей компенсации за ранения по сравнению с 3 млн рублей, которые получают контрактники. По словам блогера, захватчики из "Шторм-Z" не получают никаких социальных льгот. Минобороны России считает, что единственной наградой, которой заслуживают эти оккупанты - президентское помилование осужденных призывников.

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"С аналогичной проблемой сталкиваются рекруты из тюрем в различных частных военных компаниях и добровольческих батальонах. Вероятно, МО РФ заинтересовано в рекрутинге из тюрем, чтобы минимизировать расходы, связанные с выплатой социальных выплат военнослужащим", - говорится в отчете ISW.

Война в Украине - оккупанты из "шторма-z"

По данным британской разведки, российские боевики "Шторм-Z" выполняют боевые задачи на фронте в войне против Украины с незажившими ранами и ампутированными конечностями. По мнению британцев, существование подразделений "Шторм-Z" указывает на проблемы в российской армии при проведении наступательных операций в войне против Украины. Этим подразделениям уделяется наименьший приоритет для логистической и медицинской поддержки.

Российские власти отключают отопление в тюрьмах, чтобы заставить заключенных идти воевать в Украину. При этом во многих регионах России температура упала до -35°C. Таким образом, Путин решил использовать холода, чтобы пополнить ослабленные войска в Украине.

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