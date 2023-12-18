Осужденные рекруты, которые составляют значительную часть подразделений "Шторм-Z", получают некачественное лечение.

Российские боевики "Шторм-Z" выполняют боевые задачи на фронте в войне против Украины с незажившими ранами и ампутированными конечностями.

"Весьма вероятно, что члены российских подразделений" Шторм-Z "вернулись к боевым обязанностям с незажившими ранами, и даже после ампутаций конечностей", - сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X, ссылаясь на данные разведки.

В частности, это следует из достоверных свидетельств, что члены "Шторм-Z", донецкие боевики и "вагнеровцы" часто получали минимальное лечение, или вообще обходились без него.

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По данным разведки, предположительно, что осужденные рекруты, которые составляют значительную часть подразделений "Шторм-Z", получают некачественное лечение.

"Одна из причин заключается в том, что заключенным часто не хватает документов, необходимых для доступа в военные госпитали", - говорится в сообщении.

"При уменьшении давления на перегруженную Военно-медицинскую систему, отсутствие надлежащей медицинской помощи на театре боевых действий переложит административное и медицинское бремя обратно в воинские части", - сказано в сообщении.

Подразделения "Шторм-Z" в войне против Украины - последние новости

В октябре британская разведка утверждала, что существование подразделений "Шторм-Z" указывает на проблемы в российской армии при проведении наступательных операций в войне против Украины. Этим подразделениям уделяется наименьший приоритет для логистической и медицинской поддержки.

В ноябре представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российское командование начало использовать на фронте штурмовые роты "Шторм Z", составленные из преступников, которые не успели попасть в тюрьму.

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