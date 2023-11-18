Оккупанты задействуют заградительные отряды, чтобы остановить своих "беглецов".

Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о ситуации на направлении, потери вражеских отрядов "Шторм" и дезертирство российских оккупантов в Донецкой области.

В эфире телемарафона, говоря о ситуации на Таврическом направлении, он заметил, что отряды "Шторм" и "Шторм-Z" несут значительные потери.

"Отряды "Шторм" и "Шторм-Z", которые враг бросает в первую очередь, несут очень значительные потери. У некоторых осталось 10-15% личного состава от первоначального количества. Но российское командование и российское руководство продолжает попытки формирования новых подобных подразделений, в том числе и на территории России", - рассказал Штупун и добавил, что это, по сути, "будущие смертники".

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Что касается ситуации вокруг Марьинки, то там активность врага не спадает. "Небольшие группы пехоты идут вперед. Долбятся о нашу оборону. Безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Новомихайловки зафиксированы 21 раз. То есть 21 раз за сутки враг пытался идти вперед", - сказал Штупун.

Среди прочего, он отметил, что южнее Водяного в Донецкой области российские оккупанты в ходе штурма успеха не имели.

"И в Донецкой области фиксируется увеличение количества российских дезертиров. Оккупанты даже задействуют заградительные отряды", - сообщил спикер.

Неподалеку от Работиного и западнее ивового Вооруженные Силы Украины успешно отбили три атаки. Продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении.

"За прошедшие сутки общие потери врага в операционной зоне ОСУВ "Таврия" составили 456 человек. Также уничтожено 19 единиц военной техники противника", - сказал Штупун.

Он также отметил, что украинские войска ожидают "третью волну" наступления, попытки врага окружить Авдеевку. "Готовимся и ждем", - сказал Штупун.

Представитель не исключил "массового применения техники". "Потому что сейчас враг несколько уменьшил количество авиаударов и снова погнал вперед пехоту", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Авдеевка с трех сторон находится в полуоточении россиян. По прогнозу британской разведки, оккупанты понесут значительные потери, если попытаются штурмовать Авдеевский коксохимический завод.

В то же время российская пропаганда начала рекламировать участие в "знаковом событии" - штурме Авдеевки.

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