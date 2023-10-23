Враг также запустил по Киеву 14 баллистических ракет.

Украинские военные называют защиту столицы от вражеских обстрелов одним из приоритетных вопросов. Только за последние 12 месяцев российские оккупанты выпустили в направлении Киева сотни крылатых ракет и ударных беспилотников типа "Шахед", сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"За 12 последних месяцев рашисты запустили в направлении столицы: более 300 крылатых ракет различного типа; 14 баллистических ракет; почти 400 ударных БпЛА типа "Шахед", – отметил Попко.

Он подчеркнул, что украинским силам нужно больше средств противовоздушной обороны. "У врага хватает оружия, чтобы массированно атаковать украинские города. ... Поэтому наращивание систем ПВО – приоритет и для Киева, и для остальных городов Украины. Мы не откажемся от какого-либо вооружения. Потому что украинские воины противовоздушной обороны давно доказали всему миру, что способны создавать, казалось, невозможное – эффективные системы ПВО, где сочетаются новейшие и старые образцы, советские и натовские", – акцентировал он.

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Удары РФ по Киевской области - последние новости

В ночь на 23 октября российские оккупационные войска атаковали Украину "Шахедами", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Силы ПВО сбили 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 1 ударный БпЛА. ПВО работала и над Киевской областью. На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

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