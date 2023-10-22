В Украине не достаточно средств ПВО, но многие города, объекты критической инфраструктуры имеют защиту.

Защита столицы Украины, где много государственных институтов, предприятий, от вражеских обстрелов является одним из приоритетных вопросов.

Об этом сказал спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу того нужно ли врагу знать о многоуровневой системе защиты Киева, о которой, в частности, говорил глава Киевской городской военной администрации (КДВА) Сергей Попко.

Игнат отметил, что, к сожалению, вражеская разведка знает, где и что расположено. "Но я также склоняюсь к тому, что, видимо, не надо так детализировать как это делают иногда в нас публично. То, что Киев защищен, то понятно. Он должен быть защищен. Это город, который враг больше всего хотел бы захватить. В столице много государственных институтов, предприятий, поэтому защита Киева это вопрос топ №1", - сказал он. При этом добавил, что не только столица сегодня защищена, но и многие другие города, в частности, областные центры, города - миллионники, объекты критической инфраструктуры. При этом добавил, что на сегодня не достаточно для Украины систем ПВО, в частности, комплексов среднего радиуса действия. По его словам, есть заверения от партнеров, что их будут поставлять.

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Игнат отметил, что после недавней массированной атаки по Израилю, мир мобилизовался перед вызовами, для изготовления новых систем ПВО различных типов, которые будут предназначены для отражения средств воздушного нападения, "в частности, Германия, Франция, США разрабатывают, в том числе универсальные установки, которые могут существенно помочь отражать именно массированные атаки различных средств нападения", - рассказал Игнат.

Воздушная оборона столицы

Как сообщал УНИАН, глава Киевской городской военной администрации (КДВА) Сергей Попко объяснил особенность нашего "Железного купола" - многоуровневой комбинации из систем ПВО, которой Украина окружила столицу перед зимой.

В интервью ТСН Попко подтвердил, что столица Украины - Киев - пережила наибольшее количество массированных налетов и воздушных атак за всю историю современных войн.

По его словам, больше всего оккупанты хотели лишить киевлян воды, света, тепла. Другими словами, подтолкнуть столицу к гуманитарной катастрофе.

Попко рассказал, что на данный момент вокруг Киева выстроена многоуровневая система защиты неба: благополучие украинцев охраняют мобильные огневые группы и ЗРК различных модификаций. В распоряжении столицы: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК -"Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 . Из зенитно-ракетных комплексов: С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

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