Не снимайте работу военных.

Вечером в воскресенье, 22 октября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас она звучит в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В 21:15 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram сообщило об угрозе ударных дронов для Киевщины. Уже через 10 минут о дронах типа "Shahed" предупредили жителей Запорожской и Днепропетровской областей.

Около 21:47 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в своем Telegram-канале "Генерал Марсель" сообщил, что над Харьковской областью наблюдается движение российского БПЛА.

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Обновлено в 22:25: На подступах к Киеву работает ПВО, сообщает начальник КМВА Сергей Попко.

Обновлено в 22:20: Мельник сообщает о возможной ликвидации дрона: "Похоже, БПЛА долетался".

Обновлено в 22:18: Жители Киева, находитесь в укрытиях, призывают в Воздушных силах.

Обновлено в 22:10: В Киевской областной военной администрации сообщат, что в воздушном пространстве зафиксировали беспилотники, по ним работают силы противовоздушной обороны.

"Пребывайте в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. Придерживайтесь информационной тишины", - добавили они.

Обновлено в 22:00: Тревогу отменили во всех областях, кроме Киевской.

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