На полное разминирование территории Украины понадобится от пяти до десяти лет.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время открытия экспозиции ГСЧС "Центр безопасности", сообщают в МВД.
По его словам, сейчас в результате полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины заминировано и загрязнено неразорвавшимися боеприпасами около 300 тысяч квадратных километров - половина территории страны.
На разминирование в таких масштабах нужно будет пять - семь, а то и десять лет.
Монастырский отметил, что с начала войны пиротехники Госслужбы по чрезвычайным происшествиям Украины уже обезвредили почти 130 тысяч боеприпасов, в том числе почти 2 тысячи авиабомб.
Сейчас очищена территория площадью почти 30 тысяч квадратных километров. Однако министр отмечает, что речь идет об оперативном разминировании. Леса и лесополосы все еще могут быть опасными.
Ранее сообщалось, что в Бучанском районе Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине, которую оставили оккупанты.
Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области пенсионер собрал боеприпасов от кассетных снарядов и принес их домой. Он подорвался, когда пытался разобрать их.