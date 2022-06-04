Сейчас заминировано и загрязнено неразорвавшимися боеприпасами около 300 тысяч квадратных километров страны.

На полное разминирование территории Украины понадобится от пяти до десяти лет.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время открытия экспозиции ГСЧС "Центр безопасности", сообщают в МВД.

По его словам, сейчас в результате полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины заминировано и загрязнено неразорвавшимися боеприпасами около 300 тысяч квадратных километров - половина территории страны.

На разминирование в таких масштабах нужно будет пять - семь, а то и десять лет.

Монастырский отметил, что с начала войны пиротехники Госслужбы по чрезвычайным происшествиям Украины уже обезвредили почти 130 тысяч боеприпасов, в том числе почти 2 тысячи авиабомб.

Сейчас очищена территория площадью почти 30 тысяч квадратных километров. Однако министр отмечает, что речь идет об оперативном разминировании. Леса и лесополосы все еще могут быть опасными.

Ранее сообщалось, что в Бучанском районе Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине, которую оставили оккупанты.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области пенсионер собрал боеприпасов от кассетных снарядов и принес их домой. Он подорвался, когда пытался разобрать их.

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