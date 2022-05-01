Граждане на оккупированных территориях могут и дальше оставаться на связи с Украиной: слушать на старых приемниках радио на средних волнах.

Российские оккупанты оборвали волоконно-оптические магистральные линии и отключили от электроснабжения оборудование операторов в Херсонской и части Запорожской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Проблемы, которые возникли одновременно у всех операторов мобильной связи, а также у поставщиков фиксированных интернет-услуг, является ничем иным, чем очередной попыткой оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины; и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой россии", - говорится в сообщении.

Специалисты предполагают, что отключение связи на недавно захваченных территориях может быть связано, в частности, с намерениями рашистов провести псевдореферендум за создание "ХНР".

Именно благодаря связи украинцы имели возможность выражать свою позицию, организовывать акции против российской оккупации.

В то же время рашисты распространяют фейки, что связь якобы отключили украинские власти.

В Госспецсвязи отмечают, что Украина всегда выступает за максимальный доступ украинцев к средствам связи. А Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи и перед войной и в начале вторжения высказал однозначную позицию государства – операторы должны обеспечить украинцев связью и доступом к информации.

"Отключение украинской связи, равно как и введение валюты страны-агрессора и принудительная уплата налогов бизнесом оккупационным образованием, должны создать по крайней мере видимость существования нового квазиобразования для внутреннего российского потребления. И на этом фоне скормить россиянам фейковые результаты вероятного фейкового референдума", - подчеркивают в Госспецсвязи.

Украинцев, которые находятся на оккупированных районах, просят по возможности переезжать в другие регионы.

Граждане на оккупированных территориях могут и дальше оставаться на связи с Украиной: слушать на старых приемниках радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц).

Также украинские каналы раскодированы на спутнике:

▪️ спутник: Hotbird 13;

▪️ частота: 11 219 МГц;

▪️ поляризация: H (горизонтальная);

▪️ символьная скорость: 29 900;

▪️ коррекция ошибок: FEC 3/5.

Как писал УНИАН, на территории Херсонской области пропала сотовая связь всех украинских операторов. То же самое касается мобильного интернета — подключиться к нему невозможно.

Разведка считает, что рашисти попытаются провести фейковый "референдум" за "ХНР" до 9 мая, поскольку Путину на параде в Москве надо подать гражданам "хоть какие-то успехи".

По мнению британских разведчиков, Россия нацелена на длительную оккупацию Херсонской области, о чем свидетельствует незаконное введение в оборот рубля и установление марионеточных администраций.

Генштаб вечером 30 апреля сообщал, что российские войска готовятся на выход на админграницы Херсонщины.

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