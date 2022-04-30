Путин к 9 мая хочет продемонстрировать россиянам успех в боевых действиях в Украине, оккупанты любыми методами хотят провести "референдум" о создании "Херсонской народной республики".

Жители Херсонщины с активной проукраинской позиции могут сорвать планы оккупантов по созданию так называемой "Херсонской народной республики".

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, об этом в эфире телеканала "Настоящее время" заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Он подчеркнул, что украинское сопротивление может разрушить план Кремля создать так называемую "Херсонскую народную республику".

"Путину до 9 мая нужно продемонстрировать свой успех. Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсонской области" провозгласил "Херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России. Это будет подаваться, как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины. Следующими шагами могут быть Запорожская... Одесская... Это стратегия Путина, которую он пытается реализовать на территории независимых государств бывшего Советского союза", – сказал Скибицкий.

В разведке отмечают, что тактика России на временно оккупированных территориях Украины – это установление силовыми структурами жесткого контроля над территорией и назначение на должности в органах местной власти "марионеток", которые будут выполнять все указания Кремля.

По словам представителя военной разведки Украины, сорвать референдум и все планы оккупантов по созданию так называемой "ХНР" может сопротивление и активная позиция граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют в начале мая провести в оккупированной Херсонской области референдум по провозглашению так называемой "ХНР".

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