Враг продолжает перегруппировку подразделений, принимает меры по пополнению запасов.

Российские оккупанты готовятся к осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18: 00.

На Южнобугском направлении оккупанты, силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей Черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения.

"Враг продолжает перегруппировку подразделений, принимает меры по пополнению запасов. Продолжаются подготовительные мероприятия противника к осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, на Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций украинских войск.

На Бессарабском направлении оккупанты распространяют дезинформацию об угрозе населению Приднестровского региона Республики Молдова со стороны Украины.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют в начале мая провести в оккупированной Херсонской области референдум по провозглашению так называемой "ХНР".

В разведке рассказали, кто и как может сорвать планы РФ по созданию так называемой "ХНР".

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