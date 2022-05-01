Об этом свидетельствует появление в Херсоне пророссийской администрации и ее заявления о "невозможности" возвращения в Украину.

Недавние заявления оккупационной администрации в Херсоне относительно "невозможности" возвращения города под контроль Украины, вероятно, свидетельствуют о намерении России осуществить сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.

Об этом информирует Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Разведчики, в частности, напомнили о четырехмесячном переходе с украинской гривны на российский рубль. Так, с 1 мая в Херсоне оккупанты планируют использовать российский рубль.

"После захвата южного города Херсон в начале марта Россия пыталась легитимизировать свой контроль над городом и прилегающими территориями путем установления пророссийской администрации", - говорится в сообщении разведки.

По данным разведчиков, длительный контроль над Херсоном и его транспортным сообщением повысит способность России поддерживать продвижение на север и запад и улучшит безопасность российского контроля над Крымом.

По данным Генштаба ВСУ, российские военные проводят боевые действия выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на города Николаев и Кривой Рог.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют в начале мая провести в оккупированной Херсонской области референдум по провозглашению так называемой "ХНР".

В разведке рассказали, кто и как может сорвать планы РФ по созданию так называемой "ХНР".

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