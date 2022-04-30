Проблема возникла не из-за поломки.

На территории Херсонской области исчезла сотовая связь всех украинских операторов. То же самое касается мобильного интернета — подключиться к нему невозможно.

Соответствующей информацией поделилось "Суспильне" в своем Telegram-канале.

Почему именно возникла проблема, достоверно неизвестно. Однако дело точно не в поломке, о чем сообщил ведущий специалист оператора Vodafone в Херсоне.

Вероятно, связь и интернет глушат российские оккупанты. А вот с какой целью, и сколько это продлится, пока неизвестно. Нужно ждать официальных заявлений от украинских властей. Сейчас интернет и связь отсутствуют в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской громадах.

Напомним, в свежей сводке Генштаба Вооруженных сил Украины утверждалось, что оккупанты готовятся выйти на административные границы Херсонской области. Враг продолжает перегруппировку подразделений и принимает меры по пополнению запасов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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